Real Sociedad-Napoli, le formazioni ufficiali. Gattuso ne cambia sette

Real Sociedad-Napoli, le formazioni ufficiali. Sette cambi per Gattuso. Petagna titolare dal primo minuto.



Il Napoli vuole riscattare la sconfitta contro l’AZ. Gli azzurri di Rino Gattuso sono di scena sul campo della Real Sociedad. La formazione basca, guidata da Imanol Alguacil, è reduce da quattro successi consecutivi in gare ufficiali, con 11 gol fatti e uno solo incassato, ed è in testa alla Liga, anche se con una gara in più rispetto alle inseguitrici Real Madrid e Granada. Nella scorsa stagione la Real Sociedad ha chiuso il campionato spagnolo al sesto posto, staccata di 14 punti dalla zona Champions.

Gattuso schiera Petagna in campo dal 1′ dopo il goal al Benevento, riposano Mertens e Osimhen.

Le formazioni ufficiali di Real Sociedad e Napoli:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): in attesa di comunicazione.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.

DOVE VEDERE REAL SOCIEDAD-NAPOLI IN TV

Tifosi e appassionati avranno diverse possibilità per seguire la sfida Real Sociedad-Napoli in tv. Su Sky, che detiene i diritti del torneo, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Real Sociedad-Napoli sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

REAL SOCIEDAD-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire Real Sociedad-Napoli in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android.

La gara di Europa League sarà inoltre visibile in diretta streaming chiaro sul sito di TV8.