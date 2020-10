Real Sociedad-Napoli: i convocati di Gattuso in Europa League

Il Napoli sfida la Real Sociedad in Europa League: ecco la lista dei convocati per la sfida che si giocherà alle ore 21.

E’ arrivata la lista dei convocati del Napoli per il match di Europa League tra Napoli e Real Sociedad. Gli azzurri andranno a sfidare in Spagna la formazione di Imanol Alguacil. Gennaro Gattuso ha intenzione di cambiare la formazione, per dare spazio a qualche giocatore che ha avuto meno spazio e far riposare chi ha giocato di più. Petagna prenota un posto da titolare, ma la vera novità potrebbe essere dietro le punte. Il tecnico del Napoli non vuole cali di concentrazione, perché oggi fare punto con la Real Sociedad è importantissimo dopo il passo falso della sconfitta in casa con l’Az Alkmaar.

Napoli: i convocati di Gattuso

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.

[wp_ad_camp_5]