Napoli, rivoluzione di formazione con la Real Sociedad: cambia l’attacco

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli cambia la formazione nella sfida di Europa League contro la Real Sociedad.

Sarà un Napoli molto diverso quello che scenderà in campo con la Real Sociedad, con una formazione che vedrà nuovi interpreti rispetto alla sfida col Benevento. In quest’ottica il tecnico del Napoli sembra voler puntare forte su Petagna e Politano in attacco, i due sono stati decisivi a partita in corsa proprio nel match con i sanniti in campionato. Ma i cambi, secondo quanto riferisce Repubblica, cominceranno dalla difesa con Ospina al posto di Meret e Maksimovic e Hysaj che prenderanno il posto di Manolas e Di Lorenzo.

Real Sociedad-Napoli: le altre novità di formazione

Cambi ci saranno anche in mediana dove dove Bakayoko dovrebbe sedersi in panchina, al fianco di Fabian Ruiz ci sarà Demme. Ma la novità assoluta è rappresentata da Lobotka pronto a prendere il posto di Mertens sulla trequarti. Una posizione insolita per lo slovacco che però sembra avere nelle sue corde la capacità di fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Fino ad ora Lobotka è stato utilizzato sia come interno in un centrocampo a tre, che in un centrocampo a due. Questa sera dovrà prendere il posto di Mertens che sicuramente non può giocarle tutte. Per Gattuso sarà un esperimento importante, che potrà risultare importante anche per il futuro.

Nella formazione del Napoli che sfida la Real Sociedad ci sarà anche Petagna prima punta al posto di Osimhen. L’ex Spal è tenuto in grande considerazione da Gattuso pronto a dargli una chance da titolare. Osimhen andrà in panchina, gli altri due componenti dell’attacco saranno Insigne e Politano. L’ex calciatore di Sassuolo e Inter sta facendo vedere ottime cose e proprio il suo ingresso ha dato quel qualcosa in più domenica scorsa nel match vinto in rimonta col Benevento.

[wp_ad_camp_5]