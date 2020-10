Real Sociedad-Napoli 0-1, decide Politano. Insigne ko, espulso Osimhen. Highlights e gol della sfida di Europa league..

Il Napoli supera la Real sociedad con una perla di Politano. il capitano Insigne lascia il campo per infortunio, nel finale espulso Osimhen.

Gli uomini di Gattuso conquistano la prima gioia in Europa League e si riscattano dal deludente esordio con l’AZ Alkmaar. Niente da fare per la Real Sociedad, raggiunta nella classifica del girone proprio dagli azzurri a quota tre punti.

Una vittoria gagliarda, sofferta, ma soprattutto preziosa, per rimediare al k.o. all’esordio europeo con l’Az. Il Napoli sbanca San Sebastian, battendo per 1-0 la Real Sociedad grazie a un gol di Politano nella seconda giornata del girone di Europa League, rimettendosi in piena carreggiata per la qualificazione ai sedicesimi. E al di là dei discorsi sulla classifica del gruppo, vincere in casa dei baschi, in testa alla Liga e reduci da quattro vittore di fila, è una prova di forza che non passa inosservata.

Le note stonate? Il secondo infortunio stagionale di capitan Lorenzo Insigne e l’espulsione di Osimhen nel finale.

LA PARTITA

L’avvio è tutto del Napoli che va a centimetri dal goal del vantaggio con Insigne e Mario Rui: in entrambi i casi, il pallone fa la barba al palo. L’episodio che cambia l’inerzia è l’infortunio muscolare del capitano azzurro: cambio obbligato per Gattuso, costretto ad inserire Lozano. Il capitano è costretto a uscire, lasciando in ansia Gattuso e i tifosi. Nel finale di primo tempo ci prova Lozano, ma non crea pericoli.

Nella ripresa, il Napoli la sblocca subito: al 55′ Politano riceve da Bakayoko, rientra e con un mancino dal limite beffa Remiro anche a causa di una deviazione di Sagnan. Gattuso inserisce Mertens, Osimhen e Di Lorenzo, ma sono i padroni di casa a sfiorare la rete: al 66′ David Silva serve Portu, il cui destro sul primo palo viene salvato da Ospina con un miracolo. Nei minuti finali Osimhen trova il gol, ma l’arbitro annulla per un doppio tocco di Mario Rui in occasione della punizione da cui nasce la rete dell’ex Lille. L’arrembaggio dei padroni di casa, che ci provano con Oyarzabal, si scaglia contro il muro partenopeo, che regge. Al 93′ viene espulso Osimhen, che si becca il secondo giallo per una gomitata. Gattuso riscatta il ko contro l’Az e sale a 3 punti in classifica.

IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD-NAPOLI 0-1

Marcatori: 55′ Politano

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel (79′ Barrenetxea), Elustondo, Le Normand, Monreal; Guevara; Portu (67′ Jon Bautista), David Silva, Merino (79′ Zubimendi), Oyarzabal (86′ Guridi); Isak (67′ Willian José). All. Alguacil

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme (89′ Fabian Ruiz), Bakayoko; Politano (61′ Di Lorenzo), Lobotka (61′ Mertens), Insigne (22′ Lozano); Petagna (61′ Osimhen). All. Gattuso

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)

Ammoniti: Lozano (N), Le Normand (R)

Espulsi: Osimhen (N) per somma di ammonizioni.

Highlights e gol Real Sociedad-Napoli 0-1: Europa League 2020/2021 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Real Sociedad-Napoli, match valevole per la seconda giornata dell’Europa League 2020/2021. In Spagna arriva una vittoria pesantissima per i ragazzi di Gennaro Gattuso, decide un tiro deviato di Matteo Politano che regala i primi tre punti europei alla squadra partenopea. Da segnalare anche l’infortunio di Lorenzo Insigne, uscito nel corso del primo tempo per un infortunio muscolare.