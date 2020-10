Video – Compleanno Maradona, striscione da brividi per D10S

Diego Armando Maradona compie 60 anni e gli ultras del Napoli hanno voluto dedicare uno striscione per il suo compleanno.

Gli ultras del Napoli hanno dedicato uno striscione a Diego Armando Maradona per festeggiare il suo compleanno. Il Pibe de Oro il 30 ottobre compie 60 anni e per i napoletani non può che essere un giorno speciale. Decine di tifosi si sono riuniti davanti allo stadio San Paolo per fare gli auguri ad un fenomeno assoluto del calcio mondiale. Un calciatore che proprio in maglia azzurra ha fatto vedere cose pazzesche, gol spettacolari e giocate che mai nessuno potrà imitare. Ma Diego Armando Maradona a Napoli ha avuto anche il grande merito di essere un trascinatore che si è messo al fianco del popolo, un uomo che ha saputo espugnare il potere del Nord portando in Campania due scudetti ed una Coppa Uefa.

“Auguri o re immortale, il tuo vessillo mai smetterà di sventolare” questo il testo dello striscione per il compleanno di Diego Maradona esposto dagli Ultras 72 della Curva B. Un omaggio che non poteva mancare da parte dei tifosi azzurri. Passano le generazioni, passano i tifosi, ma anche chi non lo ha visto materialmente giocare sul campo ha nel cuore Maradona.