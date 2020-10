Napoli, che peccato non aver giocato e battuto questa Juventus

La Juventus ha perso anche con il Barcellona in Champions League, un rammarico ulteriore per il Napoli non averci giocato.

Due pareggi consecutivi in campionato con Crotone e Verona, appena 9 punti di cui tre a tavolino proprio contro il Napoli questa la classifica della Juventus che non vola nemmeno in Champions League. La sconfitta con il Barcellona ci può stare ma è il modo con cui è arrivata a dare il segnale che c’è qualcosa che non va. La squadra è totalmente senza gioco. Il Maestro sembra non abbia insegnato ancora nulla e senza Cristiano Ronaldo pare non ci sia nessuno a fare la differenza. Se avesse voluto il Barcellona avrebbe potuto fare sei o sette gol. Emblematico nel finale il passaggio di Ansu Fati che invece di calciare verso la porta ha preferito passarla ad un compagno. Cose che accadono quando una squadra si sente in completo dominio sull’altra. Ed è esattamente quello che ha fatto il Barcellona con la Juventus, che ancora si lamenta per i gol annullati in fuorigioco.

A vederla sul campo la Juventus non fa alcuna paura, ecco perché il Napoli può essere ancora più rammaricato di non aver giocato quella partita. Un rimpianto che ha sottolineato anche mister Gattuso e non per sbeffeggiare l’avversario, ma perché in questo momento è evidente che la formazione partenopea ha più di qualcosa in più di bianconeri. Ma non è detta ancora l’ultima parola, perché De Laurentiis ha presentato ricorso in appello ed pronto a far valere le sue ragioni anche oltre questo grado di giudizio. Il Napoli vuole giocare con la Juventus e vedere annullata la penalizzazione, vuole vincere o perdere, ma vuole farlo sul campo perché giocatori e società sono convinti di non aver violato nessuna regola. A fermare la squadra è stata l’Asl e non la volontà del club.