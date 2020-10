Koulibaly: “Amo Napoli, voglio fare qualcosa di speciale per questa gente”

Kalidou Koulibaly difensore del Napoli ha parlato al termine del match vinto dagli azzurri contro la Real Sociedad in Europa League.

Un muro insormontabile, Kalidou Koulibaly con la Real Sociedad ha sfoderato una prestazione di altissimo livello. Anche in campionato si è visto il netto miglioramento del calciatore, che sta tornando ai suoi, mostruosi, livelli. Il difensore del Napoli ai microfoni di Sky ha parlato al termine del match di Europa League: “La scorsa stagione è stata un po’ difficile per me, ma sapevo che potevo tornare ai miei livelli. Con Ancelotti ero molto macchinoso, poi c’è stato l’infortunio. Ma ora sto cercando di tornare ai miei livelli anche grazie a mister Gattuso che mi ha detto che conta su di me“.

Koulibaly ha parlato anche del suo futuro e la possibilità di restare a vita in maglia azzurra: “Io ho 3 anni di contratto, qui mi trovo benissimo e non penso ad altro. E’ vero mi hanno cercato altre squadre, ma se sono rimasto ci sono un motivo. Sono felice di indossare questa maglia e finché lo farò darò tutto per questi colori, la gente mi vuole bene ed io voglio fare qualcosa di speciale per loro“.