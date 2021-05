Aurelio De Laurentiis potrebbe trattenere Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. In caso di addio potrebbe arrivare Simone Inzaghi. Spalletti più lontano. Lo afferma il quotidiano il Mattino.

“Quello che è successo tra Gattuso e De Laurentiis è ormai acqua passata e solo un ritorno in Champions League può essere un modo – l’unico modo – per provare a sancire un nuovo inizio. Non sarà sicuramente semplice, perché entrambi dovranno fare passi indietro e al momento non sembra esserci tanta voglia. De Laurentiis però ora non può non essere contento del suo Napoli e la squadra continua a seguire a pieno Gattuso.

Al momento il rinnovo di Gattuso con il Napoli sembra lontano perché l’allenatore continua a far sapere in giro che non resterà a Napoli dopo la rottura con De Laurentiis. Allo stesso modo, il presidente, fa dire in giro che non ha intenzione di tenerlo ancora. La verità è però che a fine stagione i due dovranno guardarsi faccia a faccia e potrebbero rendersi conto di come insieme le cose ora stiano andando per il meglio“.

NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI: SIMONE INZAGHI IN POLE

Il Mattino riporta poi, le ultimissime sul nuovo allenatore del Napoli: “Se Lotito decidesse di non rinnovare con Simone Inzaghi allora sarà lui il primo della lista di De Laurentiis per finire al Napoli. Per i soliti Spalletti, Sarri e Allegri è tutto da scoprire.

Infatti, pare che anche Gennaro Gattuso non sa dove andrà: a Mendes ha chiesto tempo prima di affrontare le questioni legate alla prossima stagione. Sa della Fiorentina ma prima di incontrare di nuovo Commisso vuole terminare il campionato. Gli hanno insegnato che si fa così. Ed è difficile cambiare l’uomo. Prima ancora che l’allenatore”.