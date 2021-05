Pagelle super per Osimhen, i quotidiani esaltano il nigeriano: tutti i voti

Le pagelle esaltano la prestazione di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano ha messo a segno una doppietta con lo Spezia, ma ha fatto registrare anche una serie di statistiche impressionanti. Basti pensare che un in una classifica dei gol segnati è secondo solo ad Haaland. Già da qualche settimana Osimhen (che ha subito due infortuni gravi ed il Covid 19) sembra perfettamente integrato negli schemi di gioco. Il match con lo Spezia è come se fosse stato quello della sua consacrazione, con una doppietta da attaccante vero. A dire la verità la doppietta l’aveva segnata pure al Cagliari, ma Fabbri l’ha annullata ingiustamente. Resta comunque una grande prestazione quella di Osimhen, impreziosita anche da un assist per Lozano.

Pagelle Osimhen: “Fa Impazzire lo Spezia”