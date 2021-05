Claudio Ranieri applaude l’Inter prima della sfida contro la sua Sampdoria. L’ex tecnico del Leicester ha voluto omaggiare i campioni d’Italia in pieno stile premier league. Ranieri è stato protagonista di una vera impresa, avendo vinto la premier con una “piccola squadra”.

I giocatori della Sampdoria hanno concesso la passerella ai vincitori dello scudetto, applaudendo Lautaro e compagni per la vittoria del campionato all’ingresso in campo. Un gesto che non si vede tutti i giorni, sui campi di serie A.

«Ho detto a Quagliarella e ai ragazzi che sarebbe stato bello omaggiare lo scudetto dell’Inter come fanno in Inghilterra con la passerella. E i ragazzi sono stati subito d’accordo con me. Credo che lo sport debba essere in questi piccoli gesti. Lo fecero a me con il Leicester».

I tifosi del Napoli sui social hanno commentato in maniera entusiasta il gesto di Ranieri

” Ranieri è un signore”.

” Questa è la serie A che ci piace”.

” Ranieri ha fatto come ffacemmo noi quando perdemmo lo scudetto contro il Milan, tutto il san Paolo applaudì i rossoneri”.

” Il gesto di Ranieri mi riconcilia con il calcio”.

“Da Napoli applausi per Ranieri: un vero signore”.

” Ranieri ultimo rappresentante di un calcio che non esiste più”.

Il gesto è stato apprezzato non solo dai tifosi del Napoli, ma da moltissime altre tifoserie tra le quali, quella dell’Inter.

Commenti negativi si registrano da parte dei tifosi della Juventus, che hanno mal digerito lo scudetto vinto dalla squadra di Conte

” Ranieri con la Juve lo avresti fatto?”.

” Contro la Juve solo cattiverie, abbiamo vinto 9 scudetti e nessuno ci ha mai applaudito”.

” Abbiamo perso lo scudetto ora l’Italia è felice, ci rivediamo l’anno prossimo”.

“Ranieri aspettino il tuo applauso il prossimo anno”.

“Si applaudono i prescritti”.

“Altro che signore, Ranieri ha fatto una brutta figura, cinque pappine”.