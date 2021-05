Il Mattino – De laurentiis ed i complimenti a Gattuso, la reazione del mister

I complimenti di Aurelio De Laurentiis alla squadra ed a Gennaro Gattuso sono arrivati immediatamente dopo la fine del match Spezia-Napoli. Gli azzurri hanno dominato la partita vincendo per 4-1 con una doppietta fantastica di Victor Osimhen. Così Il Napoli ha rimediato al passo falso con il Cagliari ed ora ritorna artefice del proprio destino per la qualificazione Champions League, con un calendario anche non troppo complicato.

Il Mattino scrive della reazione di Gennaro Gattuso al tweet di De Laurentiis. Non è la prima volta che il tecnico si becca i complimenti del suo presidente, dopo settimane turbolente, con un possibile esonero, ora il patron azzurro plaude al suo allenatore anche in caso di sconfitte o pareggi. Secondo quanto scrive il quotidiano, Gattuso ha saputo del tweet mentre parlava con alcuni suoi collaboratori. Il tecnico non ha più voglia di fare polemica con De Laurentiis e quando gli hanno letto il messaggio l’ha presa con un sorriso. Gattuso si è tolto la soddisfazione di vincere contro di uno degli allenatori che lo aveva messo in crisi. Nella gara di andata il Napoli, dopo 29 tiri, aveva perso la partita. A fine match il presidente De Laurentiis era andato negli spogliatoi per fare i complimenti ad Italiano, tecnico dello Spezia.