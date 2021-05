Razzo Osimhen: lo Spezia è annientato, il Napoli guarda la Champions. Il video dei gol

E’ un vero e proprio razzo Victor Osimhen che annienta la difesa alta dello Spezia di Italiano. Il tecnico ligure non si vuole snaturare e decide di rischiare con la difesa molto alta. Così ci va a nozze Osimhen che si infila nelle praterie dello Spezia e annienta la squadra ligure. Il Napoli batte 4-1 lo Spezia con un grandissimo Osimhen. L’attaccante nigeriano dopo due infortuni gravi (spalle e testa) ed il Covid 19 è finalmente e pienamente dentro gli schemi della squadra, già da qualche settimana.

Spezia-Napoli: la prestazione di Osimhen

Bellissimi i due gol di Osimhen da attaccante vero, ma da velocista assoluta e freddo sotto porta. Ma la prestazione di Osimhen non è solo legata ai due gol segnati, perché il nigeriano è stato molto bravo a creare la profondità anche per i compagni, aprendo spazi in cui si sono potuti infilare Politano e Insigne, ma anche Zielinski. Non è un caso che l’azione dello 0-1 per il Napoli arriva proprio da un movimento in profondità di Osimhen. Il nigeriano mette lo zampino anche sul quarto gol del Napoli. Osimhen è bravissimo a tenere il fuorigioco sulla difesa alta dello Spezia, ma è soprattutto lucido a servire Lozano solo in area di rigore.

I video dei gol