Arrivano le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli. Gattuso a caccia di una posizione per la Champions League, Spezia implicato nella lotta salvezza. Gattuso vara una difesa inedita e lancia la stella Osimhen dal primo minuto.

Chiamata decisiva in vista della Champions League per il Napoli ed in vista della salvezza per lo Spezia . Allo stadio Alberto Picco, le due squadre si sfidano per obiettivi diametralmente opposti.

l Napoli ha vinto sei delle ultime sette sfide contro lo Spezia tra Serie A , Serie B e Coppa Italia (1P), dopo che aveva perso tre delle prime cinque contro i liguri (2N).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia, con uno score complessivo di 6-1. L’ultimo confronto in terra ligure tra le due formazioni risale al settembre 2006: successo 1-0 dei partenopei nel torneo cadetto con goal di Paolo Cannavaro.

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe di campionato (3V, 3N), l’ultima neopromossa a registrare una striscia interna senza sconfitte più lunga in una singola stagione di Serie A è stata il Palermo nel marzo 2015 (10).

Gattuso con una lista di indisponibili non indifferenti: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka e Maksimovic. Ballottaggio in attacco tra Politano e Lozano, con il primo leggermente favorito. Osimhen guiderà ancora le sorti offensive a discapito di Mertens.

Italiano senza lo squalificato Nzola, in attacco ci sarà quindi Piccoli, accompagnato da Agudelo e Gyasi. Estevez, Ricci e Maggiore a centrocampo.

FORMAZIONI SPEZIA-NAPOLI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot , Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.