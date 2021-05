Nikola Maksimovic è risultato positivo al Covid-19, salterà quindi le ultime gare di questo finale di stagione. Addio anticipato per il difensore che saluterà gli azzurri a fine stagione. Maksimovic ha il contratto in scadenza a giugno ed è quindi libero a parametro zero. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, riporta un retroscena di mercato su Maksimovic e il rinnovo con il Napoli.

MAKSIMOVIC ADDIO AL NAPOLI

“Nikola Maksimovic, non ha voluto accettare la proposta del club, disposto a confermargli lo stipendio di 1,2 milioni di euro all’anno per altre tre stagioni. Ma lui ha rifiutato, avrebbe voluto almeno cinquecento mila euro in più (1.7 milioni, ndr) e a quel punto Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo degli azzurri, ha interrotto ogni tipo di trattativa. C’è l’Inter, comunque, che ne starebbe valutando l’ingaggio. Il serbo piace a Conte”.