Superlega – “Squalifica per Juventus, Barcellona e Real Madrid. La Uefa ha deciso”

Superlega la Uefa ha deciso la squalifica per Barcellona, Juventus e Real Madrid non potranno giocare le coppe europee. A rivelare la notizia è Juan Antonio Alcala, giornalista di Cadena Cope, autorevole emittente spagnola. La Uefa solo ieri aveva comunicato le sanzioni per i 9 club che avevano partecipato alla Superlega, ma si erano dissociati dal nuovo format. Per coloro che hanno fatto un passo indietro è scattata una sanzione pecuniaria, oltre a dover prendere altri impegni molto importanti. Ma nel gruppo dei fondatori resistono tre club che invece portano ancora vanti il discorso Superlega. Proprio questi tre club oggi hanno inviato un duro comunicato per rispondere alla Uefa.

Juventus, Real Madrid e Barcellona senza coppe europee

La Uefa vuole usare il pugno duro e squalifica Juventus, Real Madrid e Barcellona, fondatrici della Superlega. Secondo Cadena Cope questi club non potranno disputare le coppe europee per i prossimi due anni. La decisione non è ancora ufficiale, ma già da qualche giorno gira con insistenza la voce di una squalifica imminente. Aleksander Ceferin pare non voglia fare sconti ed è pronto a perdere tre protagoniste della Champions League, pur di utilizzare il pugno duro. Se la sanzione dovesse essere applicata dalla prossima stagione, allora si libererebbe un altro posto in Champions League anche per l’Italia.