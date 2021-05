Juve, Barcellona e Real Madrid, i club fondatori della superlega, rispondono alla UEFA. I tre club deferiti dalla UEFA, non si fermano e hanno risposto alle accuse con un duro comunicato congiunto. Juve, Barcellona e Real hanno ribadito le proprie idee sulla Superlega.



“I club fondatori hanno ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili pressioni, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto e, conseguentemente, desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete ed un dialogo costruttivo “

Juve, Barcellona e Real Madrid, i club fondatori della superlega hanno aggiunto: “Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League, ordinando a FIFA e UEFA di astenersi, sia direttamente sia per il tramite dei propri associati, dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare l’iniziativa in qualsiasi modo in pendenza del procedimento”.