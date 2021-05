Dalla Spagna – Il Barcellona spinge Umtiti al Napoli per uno scambio

Samuel Umtiti al Napoli su ‘consiglio’ del Barcellona è quanto scrivono i media spagnoli. A quanto pare il club blaugrana ha intenzione di intessere uno scambio con il Napoli e vuole inserire nella trattativa Umtiti. Il difensore di 27 anni questa stagione ha giocato veramente molto poco e così il Barcellona lo vuole mettere sul mercato per fargli cambiare aria e provare ad utilizzarlo come pedina di scambio. Umtiti è stato frenato anche da molti infortuni e questo lo pone in una situazione complicata per i club interessati al suo cartellino.

Il Barcellona comunque vorrebbe utilizzare Umtiti per arrivare Koulibaly del Napoli. Il difensore senegalese sembra orami in uscita ed i top club europei si sono già messi in fila. Il cartellino del difensore francese di proprietà del Barcellona andrebbe a ridurre il prezzo di Koulibaly che ha un valore di mercato nettamente superiore rispetto a quello di Umtiti. Secondo il portale fichajes.net il valore dell’operazione sarebbe almeno di 60 milioni di euro a carico del Barcellona. Bisognerà capire se il Napoli ha intenzione di accettare Umtiti come contropartita tecnica per lasciar partire Koulibaly. De Laurentiis è molto restio ad operazioni del genere, ma in un periodo di crisi generale potrebbe anche accettare.