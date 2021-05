Il Napoli organizza un partita per ricordare Maradona. Una gara di calcio nel mitico tempio di Fuorigrotta, dove per sette anni «il più grande» ha mostrato tutta la sua classe, vincendo due scudetti, una Coppa Uefa, una coppa Italia, una supercoppa italiana.

L’evento sarà presentato martedì prossimo, alle 12, a Palazzo Tocco di Montemiletto a Via Toledo, alla sede storica di Confesercenti Campania. La manifestazione, scrive Donato Martucci sul Corriere del mezzogiorno. Sul prato verde del Maradona si affronteranno in una sfida di beneficenza «Napoli contro Resto d’Italia» (la partita sarà disputata il 24 maggio) e celebra, inoltre, il 50esimo anniversario della Nazionale di calcio Attori con una raccolta fondi solidale a favore di Save the Children.

La manifestazione organizzata da Livio Lozzi, che nel 1970 ha impresso la svolta sulla formazione degli attori e Giuseppe Angioletti ha come sottotitolo, appunto, «Una notte per Diego». In ricordo del fuoriclasse argentino, scomparso il 25 novembre scorso per cause che restano ancora misteriose. E’ in corso infatti in Argentina un’indagine degli inquirenti e già sono stati individuati alcuni presunti responsabili.

Il Pibe de Oro sarà ricordato dai protagonisti, prima del calcio di inizio. Il primo atto sarà la conferenza stampa, in cui verrà anche presentata, dal fondatore Mauro Atturo, Huva Project, il primo osservatorio e piattaforma virtuale sullo Human Value e sul welfare aziendale. Alla conferenza presenzieranno gli organizzatori e saranno svelate le squadre, che saranno composte da calciatori del presente e del passato, oltre a noti personaggi del mondo dello spettacolo che negli anni hanno già contributo alle iniziative benefiche di successo della nazionale attori.

Madrine dell’evento saranno le due attrici e show girl Anna Falchi e Manuela Arcuri. L’iniziativa è volta a sensibilizzare il pubblico su più argomenti: Bullismo, violenza sulle donne, legalità. Inoltre sarà reso omaggio a tutti gli operatori che, eroicamente, sono in prima linea nella battaglia contro il Covid-19.