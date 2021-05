Chiambretti a Tiki Taka: “Notizia clamorosa sulla morte di Maradona”

La morte di Diego Armando Maradona è ancora avvolta dal mistero ma Piero Chiambretti durante Tiki Taka lancia una notizia clamorosa. Nel caso specifica la notizia viene data da un giornalista argentino che sta seguendo da vicino il caso Maradona, su cu i ci sono ancora molti dubbi da chiarire. Già a poche ore dalla morte si era diffuso il dubbio che il Pibe de Oro non fosse stato adeguatamente assistito o peggio lasciato morire. Le chat di Whatsapp, gli audio intercettati hanno solo aggravato la posizione dei sanitari che lo avevano in cura.

La notizia di Chiambretti sulla morte di Maradona va proprio in questo senso e conferma i tanti dubbi. Il giornalista argentino che parla durante Tiki Taka fa sapere che la “al termine della commissione medica è stato stabilito che Maradona poteva essere salvato sia se fosse rimasto a Dubai, in un palazzo sontuoso, sia nelle baraccopoli di Villa Fiorita. In pratica poteva morire solo in quella casa di Tigre“. Ma la notizia più angosciante sulla morte di Maradona svelata durante il programma di Chiambretti è che il Pibe de Oro ha avuto “un’agonia di almeno 12 ore. Praticamente nessuno lo ha aiutato. Ora il medico rischia da 8 a 24 anni di carcere“.

Morte Maradona: ecco gli imputati e gli indagati