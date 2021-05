Super Napoli con lo Spezia, Sky: “E se Gattuso restasse in azzurro?”

Spezia-Napoli partita senza storia: finisce 1-4 con doppietta di un inarrestabile Victor Osimhen. La squadra azzurra è scesa in campo con la convinzione giusta ed è riuscita subito a sbloccare la partita con il gol di Zielinski al minuto 15. La marcia azzurra è poi continuata con i gol di Osimhen al 23′ e 44′ ed in chiusura quello di Lozano al minuto 79. Sicuramente un’ottima prestazione del Napoli grazie anche a Gattuso che ha lanciato ancora una volta Osimhen da titolare (secondo solo ad Haaland in una particolare statistica ndr). Il nigeriano è stato perfetto ad incuinearsi nella difesa alta dello Spezia, creando sempre tanti pericoli.

Proprio del futuro di Gattuso si continua a parlare. Il tecnico durante la partita è stato sempre molto attivo, dirigendo la squadra ad ogni tocco e cercando di incitare sempre tutti a non abbassare la guardia. Non è un caso che si sia arrabbiato moltissimo per aver subito un gol, evitabile, dallo Spezzia con Piccoli. Gattuso vuole assolutamente la Champions con il Napoli, un obiettivo non semplice a tre giornate dalla fine, anche se il calendario sorride agli azzurri. Ma al termine della stagione l’allenatore ex Milan potrebbe lasciare la Campania. Ma proprio al termine di Spezia-Napoli, Luca Pellegrini al commento tecnico di Sky ha detto: “E se ci fosse un colpo di scena e Gattuso restasse al Napoli? MI piacerebbe vedere questa squadra ancora con lui in panchina e con un anno in più di esperienza e affiatamento“.