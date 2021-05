Calendario Champions: Napoli momentaneamente secondo

Il Napoli ha battuto per 4-1 lo Spezia fuori casa ed è momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa che si giochino le altre gare di Serie A. La corsa Champions League vede un calendario non difficilissimo per il Napoli di Gennaro Gattuso che può contare su un Osimhen con numeri incredibili.

Gli azzurri giocheranno martedì con l’Udinese nel turno infrasettimanale al Maradona, poi andranno fuori casa con la Fiorentina. Ultima partita da giocare in casa con il Verona. Ma il calendario Champions è più ostico per le avversarie del Napoli. Juventus e Milan si sfidano per la 35a giornata di campionato ancora in corso. Il Milan poi avrà Torino fuori casa, Cagliari al San Siro e Atalanta fuori casa all’ultima giornata. La Juventus nel turno infrasettimanale se la vedrà col Sassuolo in esterna, poi Inter allo Stadium e chiuderà a Bologna. L’Atalanta nella corsa Champions deve vedersela ancora con Parma e Genoa in trasferta e Benevento e Milan in casa. Calendario Champions complicato anche per la Lazio che sfida questa sera la Fiorentina al Franchi. Poi avrà il Parma in casa, il derby con la Roma, il Torino all’Olimpico e chiuderà col Sassuolo.