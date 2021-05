Infortunio Mertens: la nota del Napoli, ecco le condizioni dell’attaccante

Infortunio per Dries Mertens nella sfida Spezia-Napoli. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo al posto di Zielinski il belga si è dovuto arrendere per un dolore alla caviglia. L’attaccante ha messo male il piede a terra e la caviglia si è girata. Mertens ha anche provato a restare in campo ma Gattuso non ha voluto sentire ragioni ed ha deciso di sostituirlo.

Il Napoli ha diffuso una nota sull’infortunio di Mertens ed ha fatto sapere che il belga ha subito una “trauma distorsivo alla caviglia destra“. Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore. Si cercherà di recuperarlo per la partita di martedì contro l’Udinese. Per Gattuso è importantissimo avere tutti gli uomini a disposizione in questo finale di stagione, in cui già deve fare a meno di Koulibaly. L’infortunio di Mertens potrebbe essere una ulteriore tegola per il Napoli che ha nel belga un calciatore che può sempre risolvere la partita. L’attaccante anche quando entra a partita in corsa ha sempre qualche colpo da poter giocare. Inoltre la sua duttilità lo rende un uomo prezioso per Gattuso. Con lo Spezia il belga era entrato al posto di Zielinski, ma può giocare anche da prima punta o da esterno sinistro.