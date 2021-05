Spezia-Napoli: Il tweet di De Laurentiis, complimenti alla squadra ed a Gattuso

Pochi minuti dopo Spezia-Napoli arriva anche il tweet di Aurelio De Laurentiis che fa i complimenti alla squadra ed a Gennaro Gattuso. Il presidente azzurro questa volta non ha seguito la squadra, ma appena terminata la partita non ha voluto far mancare il suo supporto alla formazione partenopea. Il tweet presidenziale questa volta è arrivato immediatamente ed ha scritto: “Bravo Gattuso, brava la squadra….Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen“.

Sarà un caso ma è già da qualche settimana che De Laurentiis insiste nel mettere al primo posto dei complimenti Gennaro Gattuso. Saranno dettagli, forse non significherà nulla, ma in tempo di silenzio stampa certi dettagli possono diventare un indizio. Il tecnico del Napoli sta chiudendo la stagione in bellezza. Al di fuori della qualificazione alla Champions League, che è ancora tutta da conquistare, Gattuso ha fatto vedere che con gli uomini migliori a disposizione il suo Napoli può dare anche spettacolo.

Non è un caso che Spezia-Napoli sia finita in goleada con un Osimhen devastante. Il giocatore nigeriano è stato fortemente voluto da Gattuso ed ora, dopo due infortuni gravi, sta mettendo in mostra delle ottime prestazioni.