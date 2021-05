Fedele: “Sarri, no di De Laurentis alla sua richiesta. Mourinho pensavo venisse al Napoli”

Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ai microfoni di Televomero ha commentato il possibile ritorno di Maurizio Sarrri sulla panchina del Napoli. L’opinionista si è poi soffermato sulla corsa Champions della squadra di Gattuso:

“Io avevo dato per certo il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina degli azzurri, ma le cose sono cambiate. Il mister di Figline Valdarno ha chiesto l’incedibilità di alcuni calciatori determinanti, ma Aurelio De Laurentiis gli ha detto di no. Non può garantirgli che i big non saranno ceduti”.

Enrico Fedele nel coso del suo intervento su Televomero ha poi aggiunto: “Ero convinto che Mourinho andasse al Napoli e vi spiego perché. Quando ho letto le sue dichiarazioni sul suo desiderio di tornare in Italia, ero sicuro fosse un colpo alla De Laurentiis. Avrebbe generato un grande entusiasmo, ancora maggiore rispetto a quello che si sta vedendo a Roma. Champions League? Il Napoli finirà tra le prime quattro al 99.99%: si dovrebbe solo suicidare per mancare l’obiettivo“.