Garcia: “E’ mancata la cazzimma. Cambi strani? Con il senno del poi…”

Il tecnico francese, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina.

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha espresso la sua delusione in conferenza stampa.

“Siamo stati poco lucidi nella costruzione del gioco da dietro per trovare Osimhen. E’ una brutta serata per noi, analizzeremo a freddo questo risultato. Quando manca un po’ di fluidità devi creare azioni con più aggressività. E’ mancata grinta e cazzimma. Il primo gol non bisogna prenderlo”.

Il tecnico francese ha ammesso gli errori della sua squadra durante la partita: “Anche sotto pressione, nel primo tempo, non abbiamo fatto molto. Prima dell’intervallo abbiamo pareggiato, poi abbiamo iniziato bene il secondo tempo, sfiorando il raddoppio. Quando non ci sei la palla rimbalza male. Abbiamo messo in campo tutte le energie dalla panchina. Non sono preoccupato. Mi aspettavo una reazione più forte. Non meritavamo di perdere col Real Madrid”.

Rispondendo alle critiche dei tifosi, Garcia ha detto: “I fischi dei tifosi? Hanno ragione, quando perdi in casa in una partita così importante a pari punti siamo tutti incazzati. Ci aspettavamo di fare meglio e non l’abbiamo fatto. Proveremo a vincere a Verona. Non siamo stati in grado di fare una striscia di tre vittorie. Cambi strani? Con il senno del poi possiamo fare tutti i cambi vincenti”.

“Quando perdi Anguissa mi sembra più logico inserire Raspadori per provare a fare gol. La Fiorentina è stata brava a centrocampo. Abbiamo sbagliato questa grande occasione di pareggiare. Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, non per i cambi ma per il tutto. Zielinski e Olivera? Non siamo stati all’altezza“.