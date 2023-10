Cucchi: “Il Napoli ha smarrito la brillantezza e gli automatismi”

Riccardo Cucchi, commenta la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, sottolineando la mancanza di brillantezza e automatismi della squadra di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Riccardo Cucchi, una delle voci più riconoscibili e stimate di Radio Rai, ha espresso la sua opinione sulla recente sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Attraverso un tweet, Cucchi ha elogiato la performance della Fiorentina, sottolineando al contempo le carenze mostrate dal Napoli.

Cucchi su Napoli-Fiorentina

“La Fiorentina vince con merito. Squadra organizzata e dotata di grande proprietà di palleggio. Bella gara di Bonaventura e conferma del 19enne Kayode. Molto forte, secondo me. Il Napoli ha smarrito questa sera i suoi automatismi e la sua brillantezza “.

Il commento di Cucchi arriva in un momento di crescente preoccupazione per i tifosi del Napoli, che vedono la loro squadra lottare per ritrovare la forma che l’ha resa campione d’Italia la scorsa stagione.

Mentre la Fiorentina riceve elogi per la sua solidità e per le prestazioni di giocatori come Bonaventura e Kayode, il Napoli è sotto esame, con molti che si chiedono come la squadra possa ritrovare la sua identità e tornare ai vertici della Serie A.