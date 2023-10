Napoli-Fiorentina 1-3: Garcia in confusione, seconda sconfitta interna per gli azzurri

Il Napoli subisce un altro ko interno, questa volta per mano della Fiorentina. Brekalo, Bonaventura e Gonzalez regalano la vittoria ai viola.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, campione d’Italia in carica, subisce una nuova sconfitta casalinga, questa volta per mano di una Fiorentina in grande spolvero. Il match, valido per l’ottava giornata di Serie A, ha visto i viola imporsi per 3-1, confermando le difficoltà dei partenopei in questa stagione.

La Fiorentina ha aperto le marcature con Brekalo, ma il Napoli ha trovato il pareggio grazie a un rigore conquistato e trasformato da Osimhen. Tuttavia, nella ripresa, è stata la squadra di Arthur a prendere il sopravvento, con Bonaventura e Nico Gonzalez a siglare le reti che hanno condannato gli azzurri.

Con questa vittoria, la Fiorentina sale al terzo posto in classifica, a pari punti con la Juventus e alle spalle di Milan e Inter. Il Napoli, invece, mostra segni di cedimento rispetto alla scorsa stagione, in cui aveva dominato il campionato. Questa è la terza sconfitta interna tra Serie A e Champions League, un campanello d’allarme per la squadra di Rudi Garcia.

La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra solida e organizzata, capace di tenere testa anche ai campioni d’Italia. Il Napoli, al contrario, dovrà lavorare sodo per ritrovare la forma e la grinta che lo hanno contraddistinto lo scorso anno. La strada è ancora lunga, ma le prossime partite saranno decisive per le ambizioni dei partenopei.

NAPOLI-FIORENTINA 1-3, TABELLINO E VOTI

Marcatori: 7′ Brekalo (F), 50′ pt. rig. Osimhen (N), 63′ Bonaventura (F), 93′ Nico Gonzalez (F)

NAPOLI (4-3-3): Meret5; Di Lorenzo 6, Ostigard 5,5, Natan 6,5, Olivera 6,5; Anguissa 6 (32′ Raspadori 6), Lobotka 5,5 (76′ Gaetano 6), Zielinski 5,5 (76′ Lindstrom 5); Politano 6 (58′ Cajuste 5,5), Osimhen 6,5 (76′ Simeone 5,5), Kvaratskhelia 5,5. All. Garcia 3.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 7 (83′ Ranieri sv), Milenkovic 5, Martinez Quarta 6,5, Parisi 5,5; Arthur 7 (83′ Infantino sv), Duncan 6 (83′ Mandragora sv); Ikoné 6,5 (89′ Comuzzo sv), Bonaventura 7, Brekalo 6,5 (73′ Nico Gonzalez 6,5); Nzola 6. All. Italiano.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Terracciano (F), Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Ranieri (F), Simeone (N)

Espulsi: nessuno