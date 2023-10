Pedullà: “Garcia faccia un bagno di umiltà. Non lo aspetteremo in eterno”

Alfredo Pedullà ha espresso le sue critiche nei confronti di Rudi Garcia dopo la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina.

Nella partita del Napoli contro la Fiorentina, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha sottolineato una serie di gravi errori commessi da Rudi Garcia. La prestazione del Napoli è stata analizzata in dettaglio attraverso i social media da Pedullà, che ha messo in luce le problematiche dell’allenatore francese durante la partita. Ecco le principali critiche mosse dall’esperto nei confronti di Garcia:

“Rudi Garcia sta riuscendo nella straordinaria impresa di rendere normale un organico molto importante come quello del Napoli. La sconfitta maturata per merito di un’ottima Fiorentina modellata da Italiano (che ha dato una rumba al suo collega francese) ha evidenziato che:

1) il Napoli ha un gioco che vive di sterili fiammate; 2) gente fuori ruolo come Raspadori non si può vedere. 3) il memorabile triplo cambio che ha coinvolto Osimhen, Lobotka e Zielinski è roba da improvvisazione allo stato puro; 4) la spocchia e gli isterismi fuori dal campo dovrebbero lasciare il campo a un minimo di tutto. Siamo sotto il minimo”.

“La quinta cosa: quanto e come si vede la mano di un allenatore come Italiano; quanto e come si vede l’esatto contratto di Rudi il duro”.

Pedullà ha concluso le sue critiche invitando Garcia a fare un bagno di umiltà, riconoscendo i propri errori e cercando di migliorare. Ha sottolineato che l’atteggiamento arrogante e le scelte tattiche discutibili non possono essere tollerati a lungo, e che è necessario un cambiamento immediato per il bene della squadra: “Garcia faccia un bagno di umiltà, almeno quello. Non lo aspetteranno in eterno”,