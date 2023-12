Galleria Umberto I a Napoli: chiusura serale e sicurezza rinforzata nel cuore del centro storico

Storica decisione di chiudere la Galleria Umberto I di notte a Napoli, con l’introduzione di misure di sicurezza e l’avvio dei lavori di riqualificazione.

Napoli segna una svolta storica con la decisione di chiudere la Galleria Umberto I durante le ore serali, introducendo cancelli, vigilantes e telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza di turisti e cittadini. La novità è stata ufficializzata durante un incontro presso la Prefettura di Napoli, con la partecipazione del Comune, della Soprintendenza e dei rappresentanti degli imprenditori e commercianti locali.

Il piano di tutela per questo importante complesso monumentale nel centro storico ha ottenuto l’approvazione durante il tavolo in Prefettura. Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Aicast si sono impegnati a sostenere i costi della guardiania notturna, confermando così l’impegno collettivo per la sicurezza della Galleria.

I lavori di riqualificazione della Galleria Umberto I, precedentemente annunciati dal Comune di Napoli, avranno inizio nei prossimi giorni. Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha presieduto l’incontro dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza della Galleria.

Durante la riunione, alla quale hanno partecipato anche il Vicesindaco del Comune di Napoli, Laura Lieto, il Capo di Gabinetto del Sindaco, Maria Grazia Falciatore, e il Funzionario delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, Rosalia D’Apice, è stato sottoscritto un verbale preliminare alla prossima conferenza di servizi.

Il Comune di Napoli ha assunto l’impegno di accelerare i procedimenti relativi a tutti i lavori già concordati, incluso il progetto per la chiusura di alcuni varchi di accesso alla Galleria Umberto I (Via Verdi, Via Santa Brigida) e dell’Angiporto (lato san Carlo e piazzetta Matilde Serao). La conferenza di servizi, prevista a breve, rappresenterà un passo ulteriore verso la concretizzazione di questa importante iniziativa per il patrimonio storico della città.