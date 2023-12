Kvaratskhelia cerca una notte all’altezza del suo valore: non segna in Champions da 14 mesi

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, recupera dall’influenza: è pronto per il grande match di Champions contro il Braga.

Questa sera, il calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia sarà a completa disposizione di Walter Mazzarri per la sfida cruciale di Champions League contro il Braga. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kvaratskhelia è riuscito a superare una sindrome influenzale che lo ha tenuto a basso regime per un giorno, ma non gli ha impedito di allenarsi regolarmente con il gruppo in vista dell’importante partita.

La gara di stasera è di particolare importanza per il Napoli, che mira agli ottavi di Champions e all’accesso nel club delle top 16. Kvaratskhelia, conscio delle aspettative e delle ambizioni della squadra, cercherà di offrire una prestazione all’altezza del suo valore.

Kvaratskhelia: il gol in Champions League manca da 14 mesi

Ancora più significativo sarebbe se il georgiano riuscisse a segnare, un’impresa che non riesce a compiere in Champions da ben quattordici mesi. L’ultima volta è stata contro l’Ajax al Maradona il 12 ottobre 2022. Questa partita rappresenta per Kvaratskhelia non solo l’opportunità di porre fine al suo digiuno da marcatore in Champions, ma anche di ristabilire la fiducia in se stesso e dimostrare di poter superare anche gli errori più clamorosi, come quello contro la Juve.

“A suo tempo, con calma: Kvara ha l’assoluta necessità di rialzare la testa, di sentire la fiducia, di avvertire che tutto sommato certi errori anche colossali (tipo quello con la Juve) possono capitare ai migliori e che l’importante è rimettersi subito a correre forte. Oggi è in palio una qualificazione cruciale per il futuro del club e della squadra, nondimeno per il morale del gruppo”.