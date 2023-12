CORRIERE – Allarme Kvaratskhelia, Napoli in ansia

La prima pagina del Corriere dello Sport cattura l’attenzione con gli ultimi sviluppi riguardanti il Napoli e le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia.

Il noto quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport, affronta diversi temi di attualità nella sua ultima edizione, tra cui il crescente allarme legato all’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che ha gettato nella preoccupazione la città partenopea. Il georgiano non ha partecipato all’allenamento di ieri col resto della squadra a causa di un leggero stato influenzale.

Il titolo “Allarme Kvara, Napoli in ansia. Domani il Braga in Champions. Ora c’è bisogno dei tifosi” riassume l’essenza dell’articolo, evidenziando l’ansia che permea la città in vista della partita di domani contro il Braga e sottolineando l’importanza del supporto appassionato dei tifosi.

Di seguito un’anteprima della prima pagina del Corriere dello Sport: