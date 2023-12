Napoli, Kvaratskhelia influenzato. Recuperano Gollini e Mario Rui: Le ultime

Napoli, Kvaratskhelia influenza lieve ma salta allenamento. Recuperano portiere Gollini e Mario Rui, dubbio Cajuste per match Champions con Braga.

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Braga, in programma martedì al Maradona. Buone notizie per Mazzarri sul fronte infortunati: il portiere Gollini ha svolto regolarmente l’allenamento in gruppo e sarà a disposizione.

Lavoro personalizzato ma in campo per Mario Rui, che punta ad una convocazione. Lieve stato influenzale per Kvaratskhelia, che ha svolto un programma di lavoro in palestra precauzionale: le sue condizioni non preoccupano in vista della gara.

Dubbi invece su Cajuste, che ha svolto terapie, per lui potrebbe essere difficile il recupero. La seduta odierna ha previsto inizialmente torello e lavoro tattico, poi una divisione in due gruppi tra corsa e partitine a tema. Martedì al Maradona arriverà il Braga per un match decisivo.