La bomba scudetto, allarme botti a Napoli: è micidiale

Con l’avvicinarsi del Capodanno, a Napoli cresce l’attenzione per i pericolosi botti illegali, soprattutto la temuta “bomba scudetto”.

A Napoli è già allerta per la vendita e l’utilizzo di botti illegali in vista del Capodanno 2024. I Carabinieri segnalano la presenza sul mercato nero di ordigni artigianali prodotti con la temibilissima “bomba scudetto“, un esplosivo altamente instabile dal potenziale devastante.

La Minaccia della Bomba Scudetto

La “bomba scudetto” è un petardo artigianale estremamente pericoloso, fabbricato clandestinamente. Composto da una miscela esplosiva chiamata “polvere flash“, il petardo è noto per la sua potenza e instabilità.

Di recente, i carabinieri hanno scoperto fabbriche di questi esplosivi nel quartiere di Scampia, arrestando responsabili e sequestrando arsenali.

Questi botti clandestini vengono realizzati in laboratori improvvisati e poi rivenduti a prezzi stracciati, spesso personalizzati con riferimenti allo scudetto del Napoli, come la “bomba Kvara” sequestrata lo scorso anno.

I rischi per i consumatori sono elevatissimi, perché si tratta di veri e propri ordigni che generano un’onda d’urto potentissima. Inoltre non essendo prodotti con standard di sicurezza, possono esplodere anche solo toccandoli.

La Personalizzazione dei Botti con Immagini di Calciatori

Un elemento distintivo di questi botti illegali, come nel caso della “bomba scudetto”, è l’uso di immagini di calciatori famosi per decorarli, un trend che ha guadagnato popolarità nel Napoletano. Questi botti vengono spesso abbelliti con foto di giocatori come Maradona, Osimhen e Kvaratskhelia, rendendoli particolarmente attraenti per i tifosi

Negli anni scorsi, circolavano di volta in volta la bomba Kim (dedicata al dittatore della Corea del Nord), la spread, l’immancabile pallone di Maradona. Si teme che anche quest’anno possa essere ancora in circolazione la bomba denominata “la georgiana” – è l’allarme lanciato dagli Artificieri dei carabinieri – che sarebbe una bomba Kvara potenziata, farcita con quasi un chilo di polvere esplosiva e già sequestrata lo scorso anno.

La situazione richiede un’attenzione costante e misure preventive per garantire la sicurezza durante il periodo festivo. La consapevolezza e la prudenza sono essenziali per evitare incidenti gravi.

L’appello delle forze dell’ordine è di acquistare fuochi artificiali solo da rivenditori autorizzati, con certificazioni a norma di legge. Altrimenti il rischio per l’incolumità propria e altrui è altissimo.