De Laurentiis carica il Napoli e Mazzarri in vista del Braga

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto visita alla squadra a Castel Volturno per caricarla in vista della sfida di Champions League contro il Braga.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il patron azzurro, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha voluto parlare direttamente con i suoi giocatori e con l’allenatore Walter Mazzarri per trasmettere un messaggio di fiducia.

“Credo in voi, potete vincere”, ha detto De Laurentiis alla squadra. “La Champions è importante per noi, sia per quest’anno che per il futuro. Voglio che voi siate orgogliosi di indossare questa maglia“.

De Laurentiis ha anche annunciato che, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, la squadra riceverà un premio.

Le parole di De Laurentiis hanno avuto un effetto positivo sulla squadra, che si è allenata con grande impegno in vista della sfida di martedì.

“Ora più che mai, uniti. La delusione è tanta, meritavamo di più” ha scritto sui social capitan Di Lorenzo

Il Napoli deve vincere contro il Braga

Due sconfitte consecutive in campionato hanno interrotto immediatamente l’idillio scattato con Mazzarri al suo ritorno, dettato dal successo di Bergamo. Le sconfitte nei due big match contro Inter e Juventus, seppur maturate in modo diverso, hanno ovviamente inficiato sul morale del Napoli e la sfida col Braga, per mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi, sarà dunque un passaggio obbligato per superare il momento difficile.

Il Napoli è attualmente al 7° posto in Serie A, con 22 punti in 13 partite. Le sconfitte contro Inter e Juventus hanno fatto perdere tre posizioni alla squadra azzurra, che ora è a -7 dalla zona Champions League.

La sfida col Braga è dunque fondamentale per il Napoli. Il club azzurro dovrà quindi vincere la partita per continuare il suo cammino in Champions League e per dare una scossa alla classifica di Serie A.

Dopo le scelte forzate in difesa si prepara a tornare Mario Rui, aspetto non da poco per evitare di adattare ancora una volta un centrale.

Il terzino portoghese è stato assente nelle ultime due partite a causa di un infortunio, ma è tornato a disposizione per la sfida col Braga.

Il suo ritorno è un’ottima notizia per il Napoli, che ha bisogno di tutti i suoi migliori giocatori per superare il momento difficile.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale nella stagione 2022/23, il Napoli di Mazzarri punta a una nuova impresa nella Champions League 2023/24. Superare la fase a gironi è l’obiettivo primario, e vediamo quali sono le possibilità degli azzurri per accedere agli ottavi di finale.

Napoli agli Ottavi se:

Arriva primo nel girone C : Questo posizionerebbe il Napoli direttamente agli ottavi di finale.

: Questo posizionerebbe il Napoli direttamente agli ottavi di finale. Arriva secondo nel girone C: Anche il secondo posto garantirebbe il passaggio del turno.

Napoli Eliminato se: