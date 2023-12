Quando torna Mario Rui? L’annuncio di Mazzarri

Il terzino del Napoli, Mario Rui, è fuori per infortunio. Mazzarri spera nel suo ritorno contro il Braga, ma intanto deve trovare soluzioni alternative sulla fascia sinistra.

Mario Rui ha subito una lesione all’adduttore nella partita Napoli-Empoli del 12 novembre. Questo infortunio, di medio grado, lo tiene lontano dal campo e crea una situazione complicata per la difesa del Napoli, già provata dagli infortuni di altri giocatori.

Infortunio Mario Rui: verso il recupero

Alla vigilia del match con la Juventus, Mazzarri ha confermato che Mario Rui non sarà disponibile. Tuttavia, c’è ottimismo per un suo possibile rientro in vista della partita di Champions League contro il Braga, sebbene la situazione sia ancora da monitorare.

“Per la Juve non sarà con noi. I medici mi dicono che c’è la speranza di convocarlo col Braga, ma aspettiamo”.

La speranza di Mazzarri è di poter contare su Mario Rui per la sfida di Champions League contro il Braga. La sua presenza, tuttavia, resta in dubbio e sarà oggetto di valutazioni mediche nei prossimi giorni.

Mazzarri e le alternative sulla fascia sinistra

L’assenza di Mario Rui costringe il Napoli a rivedere le proprie strategie difensive, in particolare sulla fascia sinistra.

In assenza di Mario Rui, Mazzarri sta considerando Natan come principale soluzione per il ruolo di terzino sinistro. Le sue caratteristiche di giovane, fisico e intraprendente lo rendono adatto a supportare l’attacco e a coprire efficacemente la fascia.

Oltre a Natan, il Napoli può contare su Juan Jesus e Zanoli come possibili sostituti.