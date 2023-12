L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, è al lavoro per migliorare la difesa della squadra ispirandosi al metodo Spalletti.

La difesa del Napoli, sotto la guida di Walter Mazzarri, sta affrontando un periodo critico. I numeri non mentono: questa stagione ha visto la squadra concedere molti gol, soprattutto in partite contro avversari di spicco come il Real Madrid e l’Inter. Questi incontri hanno evidenziato non solo errori individuali ma anche complessi problemi di posizionamento che Mazzarri e il suo staff stanno cercando di risolvere.

Confrontando la situazione attuale con quella della scorsa stagione sotto Luciano Spalletti, spiega la Gazzetta dello Sport, si nota una differenza marcata. Spalletti era riuscito a creare una difesa efficace basata su un’aggressività avanzata e un controllo del pallone nella metà campo avversaria. Questo approccio, tuttavia, richiede un’attuazione coordinata da parte di tutta la squadra, altrimenti può lasciare gravi lacune difensive.

Mazzarri usa l’idea di Spalletti per la difesa

La difesa del Napoli è al centro delle attenzioni dopo le recenti prestazioni deludenti. I problemi non sono solo individuali, ma riguardano l’intero assetto difensivo. Mazzarri è concentrato sul recupero dei principi che avevano reso efficace la difesa sotto la guida di Spalletti, cercando al contempo di adattarli alle caratteristiche dell’attuale rosa. Con la Juventus all’orizzonte, il tecnico sta valutando anche cambiamenti nella formazione.

Ci sarà da affrontare la Juve e Mazzarri sta provando anche una soluzione alternativa. Visto che comunque ha entrambi i terzini sinistri infortunati e sarà probabilmente ancora Natan il prescelto per quel ruolo.

Ieri in allenamento il tecnico ha inserito Juan Jesus in mezzo accanto a Rrahmani, al posto di Ostigard. Vedremo se alla fine il toscano deciderà di puntare sull’esuberanza fisica del norvegese o sul senso della posizione e la maggiore esperienza del brasiliano.

Ma al di là dei centrali difensivi servirà un filtro maggiore a centrocampo perché contro l’Inter gli sfondamenti centrali hanno provocato i primi due, inesorabili, gol subiti.

Il Rimpianto di Kim



Il rendimento difensivo della squadra ha sofferto anche per la perdita di giocatori chiave come il sudcoreano Kim Minjae, trasferitosi al Bayern Monaco. Inoltre, Mazzarri è in attesa di capire se a gennaio il presidente De Laurentiis vorrà porre rimedio ad alcune scelte estive, intanto va sistemato l’equilibro col capitale umano disponibile.