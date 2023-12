Osimhen-Balotelli, a cena si parla di mercato: Ecco cosa filtra

Nell’incontro tra Osimhen e Balotelli si è parlato anche di calciomercato, le sirene della premier attirano l’attaccante nigeriano.

C’è stato un incontro a cena tra Victor Osimhen e Mario Balotelli in un ristorante di Napoli al borgo marinari. Una serata tra amici, durante la quale però, secondo quanto riferisce Il Mattino, si è parlato anche di calciomercato e del futuro del nigeriano.

Victor Osimhen e Mario Balotelli, sebbene non abbiano mai condiviso il campo da gioco nella Serie A, hanno sviluppato un forte rapporto di amicizia e rispetto reciproco. La loro relazione è iniziata a distanza, basata su stima professionale e ammirazione, per poi evolversi in una vera e propria amicizia, specialmente quando Napoli è diventata un punto d’incontro per entrambi.

Osimhen e Balotelli: Una Cena Speciale al Borgo Marinari

Martedì sera, Napoli è stata testimone di un momento speciale: una cena tra Osimhen, Balotelli e alcuni amici comuni al Borgo Marinari. Questo incontro, lontano dagli occhi del pubblico e dei media, ha rafforzato il legame tra i due calciatori.

Balotelli, che in carriera ha giocato in Premier League con le maglie di Manchester City e Liverpool, potrebbe aver consigliato Osimhen proprio riguardo a un suo possibile approdo nel campionato inglese.

L’attaccante del Napoli è infatti da mesi al centro di voci che lo vedrebbero in partenza in estate, con numerosi top club europei sulle sue tracce.

Chissà quindi che Balotelli non abbia suggerito al connazionale alcune destinazioni possibli oltremanica, mettendolo in guardia su pregi e difetti del calcio inglese che lui conosce molto bene. Di sicuro al centro della cena c’è stato spazio anche per discutere di mercato.