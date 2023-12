Spalletti “Sarò napoletano, non vedo l’ora che il Napoli rivinca”

Durante i Gazzetta Sports Awards, l’allenatore Spalletti ha dichiarato il suo amore per Napoli: “Da domani sarò napoletano, non vedo l’ora che il Napoli rivinca”.

È un Luciano Spalletti visibilmente emozionato quello che ha ricevuto il premio come miglior allenatore ai Gazzetta Sports Awards 2022. Nel corso della cerimonia, il tecnico del Napoli ha esternato ancora una volta tutto il suo amore per la città partenopea.

“Da domani sarò napoletano, aspetto che rivinca il Napoli per avere le notizie delle gioie dei napoletani” sono state le parole di Spalletti. Parole che testimoniano il legame speciale creatosi tra l’allenatore toscano e la piazza azzurra.

Presente alla cerimonia anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha accettato l’invito del sindaco Manfredi per la cerimonia in cui Spalletti diventerà cittadino onorario della città. Tra i due, nell’occasione, si è registrata una grande distensione, con De Laurentiis e Manfredi che hanno parlato a lungo del progetto per migliorare lo stadio Maradona.