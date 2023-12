Napoli-Braga, Osimhen titolare: il nigeriano rientrato a Napoli all’una di notte

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, partirà titolare nella sfida di questa sera di Champions League contro il Braga.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il centravanti nigeriano Victor Osimhen è tornato a Napoli la scorsa notte intorno all’una, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e sarà in campo dal primo minuto nella sfida di questa sera contro il Braga. Secondo quanto dichiarato da Mazzarri in conferenza stampa, il giocatore si sta dirigendo a Castel Volturno stamattina, e il tecnico valuterà le sue condizioni prima della partita.

La notizia del ritorno improvviso di Osimhen ha suscitato diverse reazioni nella città partenopea. La scelta del centravanti di rientrare proprio alla vigilia di un match così importante ha diviso l’opinione pubblica, con molti utenti sui social che hanno espresso dubbi sulla tempistica della decisione.

Nonostante ciò, anche il Corriere dello Sport conferma che Osimhen sarà schierato dal primo minuto contro il Braga. Il giocatore si è allenato individualmente in un hotel con un fisioterapista del Napoli, dopo aver volato in Marocco per partecipare alla cerimonia del Pallone d’oro africano. La sua presenza nel tridente tattico studiato da Mazzarri è dunque confermata per stasera.

Il rientro di Osimhen rappresenta un importante asset per il Napoli, e la sua partecipazione alla sfida di questa sera aggiunge ulteriore interesse alla partita, già cruciale per il futuro della squadra. La sua nomination per il Pallone d’oro africano sottolinea ulteriormente il prestigio internazionale che il giocatore ha acquisito con la maglia partenopea.