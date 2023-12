Osimhen vince il Pallone d’oro africano 2023: il bomber del Napoli batte Salah e Hakimi

Victor Osimhen si è aggiudicato il Pallone d’oro 2023 come miglior calciatore africano dell’anno. l’attaccante del Napoli premiato a Marrakesh, in Marocco.

Victor Osimhen si aggiudica il prestigioso riconoscimento come miglior giocatore africano dell’anno. Il centravanti del Napoli ha trionfato nei Caf Awards 2023, superando i due campioni del Liverpool e del Paris Saint-Germain. Momo Salahe Achraf Hakimi .

Osimhen, re d’Africa

Victor Osimhen è il re d’Africa. Il centravanti del Napoli ha vinto il Pallone d’oro africano 2023, il premio che ogni anno viene assegnato al miglior giocatore continentale. Osimhen ha ricevuto il trofeo nella cerimonia che si è svolta a Marrakech, in Marocco, alla presenza di numerose personalità del mondo del calcio. Il bomber azzurro ha battuto i due altri finalisti, Mohamed Salah del Liverpool e Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain, che si sono dovuti accontentare del secondo e del terzo posto.

Victor Osimhen vince il Pallone d’oro africano 2023: Le parole

Osimhen Osimhen ha dedicato il premio alla sua squadra, ai suoi compagni, ai tifosi e a tutti coloro che lo hanno sostenuto e incoraggiato. “Sono contento di aver vinto questo premio speciale. Grazie alla squadra, ai miei compagni, al premio prestigioso del calcio, grazie ai tifosi che mi supportano e mi difendono. Grazie a tutti per l’incoraggiamento”, ha dichiarato il centravanti dal palco, accanto al trofeo. Osimhen, che per l’occasione è stato accompagnato da Maurizio Micheli, capo area scouting del Napoli, ha poi ringraziato anche il suo allenatore Walter Mazzarri, che lo ha valorizzato e fatto crescere.

l trionfo del Napoli e del Marocco

Osimhen ha vinto il Pallone d’oro africano 2023 grazie alla sua straordinaria stagione con il Napoli, con cui ha segnato 25 gol in 32 partite tra campionato e coppe. Il centravanti ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia e alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, dove il Napoli affronterà il Braga domani sera (martedì 12 dicembre) al Maradona.

Osimhen ha anche brillato con la sua nazionale, la Nigeria, con cui ha segnato 10 gol in 12 partite, qualificandosi per la Coppa d’Africa 2024. Osimhen ha trionfato nella serata in cui il Marocco ha fatto il pieno di premi. La nazionale dei Leoni dell’Atlante, protagonista nell’ultima edizione dei Mondiali in Qatar, dove ha raggiunto i quarti di finale, ha portato a casa il titolo di squadra africana dell’anno. Premiato anche il ct Walid Regragui, come miglior tecnico del 2023.

