Osimhen in Marocco con Micheli: le ultime su Napoli-Braga

Osimhen vola in Marocco con Micheli il Pallone d’Oro Africano alla vigilia di Napoli-Braga di Champions League. Le ultime di Sky Sport.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è volato in Marocco per partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro Africano 2023, ma sarà in campo domani contro il Braga in Champions League. Lo ha confermato l’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, che ha anche anticipato le possibili scelte di Mazzarri per la sfida decisiva.

Osimhen in Marocco per il Pallone d’Oro Africano

Victor Osimhen è, è volato questa mattina in Marocco, a Marrakech, dove si terrà la cerimonia di assegnazione del pallone d’Oro africano. Con lui c’è anche il direttore sportivo Maurizio Micheli, che lo ha accompagnato in questa trasferta speciale.

“Osimhen è il principale candidato a vincere il Pallone d’Oro Africano e non ho mai visto qualcuno ritirare un titolo simile per delega: difficile pensare che potesse restare a Napoli e non andare personalmente in Africa.

Con lui, comunque, c’è anche Maurizio Micheli. Certo, siamo alla vigilia di una sfida che vale tanto come soldi, immagine ed obiettivi sportivi del Napoli, ma la cerimonia è fissata per questa sera e non si poteva fare altrimenti”, ha raccontato l’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Francesco Modugno, ai microfoni di Radio Marte1

“Semmai – ha osservato il cronista – si registra una scarsa flessibilità del calendario internazionale: si sapeva da prima che il premio sarebbe andato ad un giocatore impegnato comunque in Champions League, quindi perché non fissare in un’altra data la sua assegnazione?”.

Osimhen titolare contro il Braga

Nonostante la trasferta in Marocco, Osimhen sarà regolarmente della partita domani contro il Braga, nella sesta e ultima giornata del girone C di Champions League. Osimhen, sarà il terminale offensivo della squadra di Mazzarri, che potrà contare anche sul recupero di Khvicha Kvaratskhelia, smaltiti i postumi influenzali.

“Sulle voci che vorrebbero Victor in panchina domani, non essendosi allenato questa mattina: Osimhen giocherà titolare col Braga. Magari farà qualcosa in palestra lì in Africa, dove è stato accompagnato da un fisioterapista del Napoli, prima di ripartire per l’Italia. Qualora dovesse essere incoronato vincitore, tornerebbe ulteriormente galvanizzato”, ha assicurato Modugno

Zanoli a sinistra, Kvara in mezzo

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, l’inviato di Sky Sport ha anticipato una possibile novità a sinistra, dove potrebbe giocare Alessandro Zanoli che potrebbe essere preferito a Natan, il brasiliano non ha convinto nelle ultime uscite.

Il Napoli dovrebbe schierarsi con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

“Novità Alessandro Zanoli a sinistra dal primo minuto? E’ una mossa che non sorprenderebbe: si deve spingere da quel lato, in una gara in casa e nella quale blindare la qualificazione agli Ottavi. Il Napoli proverà a fare la partita contro una squadra di valore e che ha il miglior attacco del suo campionato”, ha commentato Modugno.

“Si ricorda, infine, che Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte alla seduta odierna di allenamento: smaltiti i postumi influenzali, sarà regolarmente a disposizione di Mazzarri”, ha aggiunto il cronista.