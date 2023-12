Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions tra il Napoli e Braga, il tecnico si è soffermato anche su Victor Osimhen.

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Braga, valida per l’ultima giornata del girone C di Champions League. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di passare il turno e ha elogiato Osimhen, in corsa per il Pallone d’Oro Africano.

Mazzarri in conferenza : “Col Braga nessun calcolo, voglio un Napoli equilibrato”

Walter Mazzarri ha affrontato i temi principali alla vigilia di Napoli-Braga, la partita che deciderà il destino dei partenopei in Champions League. Il Napoli, infatti, ha bisogno di una vittoria o di un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale. Mazzarri ha escluso qualsiasi tipo di calcolo e ha chiesto alla sua squadra di ritrovare l’equilibrio e la solidità che l’hanno contraddistinta nella scorsa stagione.

“Domani è fondamentale passare il turno, questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio, ma deve ritrovare l’equilibrio dello scorso anno. Non bisogna concedere ripartenze, mi farebbe piacere vedere una fase difensiva migliore, tutte cose che si sono viste in parte, ma dal punto di vista del risultato siamo stati carenti. Mi aspetto una squadra più compatta e corta, bisogna essere più concreti. Domani m’interessa passare il turno dimostrando di essere solidi. Domani è fondamentale passare il turno e non regalare niente agli avversari”, ha dichiarato Mazzarri

Mazzarri: “Osimhen è un campione, spero vinca il Pallone d’Oro Africano”

Mazzarri ha poi parlato di Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli che è volato in Marocco per partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro Africano 2023, il prestigioso riconoscimento che premia il miglior calciatore del continente nero. Osimhen è il principale candidato a vincere il trofeo. Mazzarri ha espresso il suo sostegno al bomber nigeriano e ha confermato la sua presenza in campo domani contro il Braga.

“Osimhen è un campione, lo dimostra ogni volta che scende in campo. Spero che vinca il Pallone d’Oro Africano, se lo merita per quello che ha fatto e per quello che sta facendo. È un giocatore che fa la differenza, che segna e che aiuta la squadra.

È volato in Marocco per partecipare alla cerimonia, ma sarà regolarmente della partita domani. Ha fatto un allenamento leggero lì, dove è stato accompagnato da un fisioterapista del Napoli, e tornerà in tempo per la gara. Se dovesse essere incoronato vincitore, tornerebbe ulteriormente galvanizzato”, ha detto Mazzarri

Mazzarri: “Zanoli a sinistra? Può essere una soluzione, Natan deve spingere di più”

Mazzarri ha infine anticipato alcune scelte di formazione, in particolare riguardo alla fascia sinistra, dove potrebbe esserci una novità. Si tratta di Alessandro Zanoli che potrebbe essere preferito a Natan. Mazzarri ha spiegato i motivi della sua possibile scelta e ha chiesto a Natan di spingere di più se dovesse giocare lui.

“Se ho pensato di tornare con la difesa a 3? Per assurdo, sono tornato per giocare a 4, c’erano i giocatori ideali per farla, mi chiedevano della difesa a 3. A sinistra è successo di tutto, Natan sta facendo quello che può fare, mi aspetto che spinga di più se giocherà lui, so che in Brasile pure lo faceva. Ma non è facile arrivare da lì.

Io ho allenato Bremer, se lo vedevate nei primi mesi, era un altro giocatore rispetto a quello attuale. Si paga dazio quando arrivi qui dal Brasile, sta già facendo di più rispetto alle scorse.

Zanoli pure può giocare, ma era infortunato ed ha un minutaggio ridotto. L’importante è essere compatti, tranquilli da quella parte, a destra facciamo un gran calcio, ma c’è apprensione e dobbiamo migliorare già domani. Conta la solidità di squadra, mentre attacca sapere che non bisogna farli ripartire, questo è il senso della prossima gara per me”, ha affermato Mazzarri.

Mazzarri: “Fatica fisica e mentale dei giocatori? Ora vivono il calcio diversamente”

Mazzarri ha anche affrontato il tema della fatica fisica e mentale dei giocatori, che devono affrontare un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe. Il tecnico ha sottolineato che i calciatori di oggi vivono il calcio in maniera diversa rispetto al passato e che non sono preoccupati dallo stress.

“Fatica fisica e mentale dei giocatori? I giocatori prima vivevano la gara in maniera diversa. Dopo la terza partita di fila per 90 minuti, lo stesso titolare poi faceva una partita bruttissima. Ora i ragazzi vivono il calcio diversamente, vedo alcuni giocare anche 6-7 partite e non risentirne, è cambiata anche la mentalità e non c’è più lo stress che avevamo noi a quei tempi. Non sono preoccupato su questo, dopo 3 giorni col giusto recupero fisiologico sono già freschi”, ha dichiarato Mazzarri.

Mazzarri: “Se saremo condizionati dal risultato? Dobbiamo pensare solo a vincere”

Mazzarri ha infine risposto alla domanda se il Napoli sarà condizionato dal risultato, sapendo che potrebbe qualificarsi anche perdendo. Il tecnico ha ribadito che il suo obiettivo è quello di vincere la partita, senza fare calcoli o speculazioni.

“Se saremo condizionati dal risultato? Ho cercato di non fare ragionamenti diversi da quello di una partita in casa contro una squadra da rispettare e da battere. Dobbiamo pensare solo a vincere, dobbiamo pensare a concedere pochissimo agli avversari, questo ci porterà benefici nel corso del campionato. Come sempre proveremo a vincere, possibilmente non subendo gol e questo mi farebbe piacere più di ogni altra cosa”, ha concluso Mazzarri.