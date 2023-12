Napoli-Braga: Mazzarri Incerto su Osimhen

Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Braga affrontando anche il tema del viaggio in Marocco di Victor Osimhen.

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida decisiva di Champions League tra Napoli e Braga, il tecnico azzurro Walter Mazzarri ha affrontato il caso Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, possibile vincitore del Pallone d’Oro africano, ha lasciato l’Italia nella mattinata di lunedì alla volta del Marocco per presenziare alla cerimonia di consegna del premio, dopo aver svolto una sessione d’allenamento personalizzata.

Il centravanti farà ritorno a Napoli solo nella nottata, a poche ore dal match di coppa. Una tempistica che ha fatto discutere, dato l’impegno fondamentale che attende gli azzurri contro i portoghesi per strappare il pass per gli ottavi di Champions.

Le parole di Mazzarri su Osimhen

“La società sapeva tutto, ora dovremo valutare se schierare Osimhen dal 1′ o a gara in corso” ha spiegato Mazzarri. “Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e mentali dopo tutte queste ore di volo. La rifinitura di domani mattina sarà decisiva”.

Il Napoli si presenta all’appuntamento dopo 3 ko di fila tra coppa e campionato. Vincere per interrompere la striscia negativa e ritrovare fiducia è vitale. Mazzarri spera di poter contare sul talento del bomber nigeriano, ma non vuole rischiare di schierarlo se non al meglio. Le alternative in attacco non mancano, ma il tecnico deciderà solo all’ultimo se rischiare o meno il proprio finalizzatore principe.

“Di comune accordo con la società Osimhen è partito dopo un lavoro individuale svolto in mattinata. Non è l’ultimo allenamento quello di oggi, ma la rifinitura ci sarà domani e Osimhen sarà presente regolarmente. Il Napoli in ogni caso per la stanchezza gli ha messo a disposizione un fisioterapista”. Ha spiegato Nicola Lombardo, capo comunicazione del Napoli.