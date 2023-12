Victor Osimhen risponde sul video TikTok e sottolinea il sostegno del Napoli

Victor Osimhen spiega la verità sull’incidente su TikTok, Il nigeriano ha parlato dopo la premiazione del Pallone d’Oro africano 2023.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e vincitore del Pallone d’Oro africano 2023, ha fatto chiarezza sul video TikTok che lo ha coinvolto di recente. Durante una conferenza stampa tenutasi in seguito alla cerimonia di premiazione, Osimhen ha voluto chiarire la situazione e smentire le voci secondo cui sarebbe stato maltrattato dal club e dal presidente Aurelio De Laurentiis.

OSIMEHN FA CHIAREZZA SU VIDEO TIKTOK

Il video è stato postato dopo che Osimhen ha sbagliato un rigore decisivo per la squadra partenopea. L’ex social media manager del club azzurro ha realizzato un video su TikTok, utilizzando il momento del rigore sbagliato per scherzare sulla prestazione dell’attaccante nigeriano. Tuttavia, Osimhen ha dichiarato che si è trattato di “uno stupido errore” commesso da una singola persona che ha pensato di poter ridicolizzare un momento cruciale nella sua carriera.

“Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis. Si è trattato, e mi dispiace usare questi termini, di uno stupido errore da parte di un individuo che ha pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare su un nostro momento cruciale”.

OSIMHEN ELOGIA EDO E AURELIO DE LAURENTIIS

L’attaccante del Napoli ha voluto sottolineare che non è stato maltrattato né dal club né da De Laurentiis, precisando che il presidente e suo figlio Edoardo, insieme a molte persone all’interno della società, gli sono stati vicini e lo hanno sostenuto durante questo momento difficile.

Hanno mostrato a Osimhen la situazione nel suo insieme e gli hanno spiegato l’accaduto. Inoltre, la persona responsabile del video è stata molto gentile con lui e si è scusata sinceramente. Grazie a questa interazione, Osimhen ha dichiarato di aver risolto tutto e che non c’è più alcun caso da affrontare.

“Quel video non mi è piaciuto, ma De Laurentiis e suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me e mi hanno appoggiato. Loro mi hanno mostrato e spiegato la situazione. Quella persona che ha realizzato il video è stata poi molto gentile con me. Mi ha mostrato che era davvero dispiaciuto e poi abbiamo risolto tutto, quindi non c’è nessun caso. Adesso guardo al futuro, questa storia è ormai alle spalle”.

L’obiettivo del calciatore ora è guardare al futuro e concentrarsi sulle sue prestazioni in campo. Ha sottolineato che questa storia è ormai alle spalle e che è determinato a lavorare duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Osimhen ha quindi concluso la conferenza stampa guardando positivamente al futuro e mettendo alle spalle l’incidente di TikTok.

Il calciatore ha dimostrato grande maturità nell’affrontare la situazione e ha dimostrato gratitudine per il sostegno ricevuto dalla squadra e dai suoi tifosi. La sua determinazione nel concentrarsi sulle prossime sfide dimostra anche la sua professionalità e la sua volontà di non farsi distrarre da circostanze negative.