Frey rivela: “Domenech odiava gli Italiani e Chi Giocava in Italia”

In un momento in cui la stampa francese è concentrata sul caso doping che coinvolge Paul Pogba, emerge una polemica riguardante la nazionale francese del passato, specificamente quella guidata da Raymond Domenech dal 2004 al 2010. L’ex portiere Sebastien Frey, che ha giocato per Parma, Inter, Fiorentina e Genoa, ha lanciato un’accusa pesante contro Domenech.

Frey Attacca Domenech: “Odiava gli Italiani”

In un’intervista a TvPlay, Frey ha dichiarato: “Mi ha allontanato dalla squadra francese perché odiava gli italiani e io giocavo in Italia. Mi ha detto in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia“. Queste parole hanno riacceso i riflettori su Domenech, l’ex ct che ha perso la finale del Mondiale 2006 contro l’Italia e che sostanzialmente non ha vinto nulla durante il suo mandato.

La Reazione Attesa in Francia

Dopo queste dichiarazioni, la Francia è in attesa di una reazione da parte di Domenech. La polemica potrebbe avere ripercussioni significative, considerando che Domenech è una figura già molto discussa nel panorama calcistico francese.

Le parole di Sebastien Frey aggiungono un nuovo capitolo alla storia controversa di Raymond Domenech come ct della nazionale francese. Con la Francia già al centro dell’attenzione per il caso Pogba, questa nuova polemica potrebbe ulteriormente alimentare il dibattito sul calcio francese e sulle sue figure storiche.