Scambio Retegui con Osimhen? Pres. Genoa: “Mateo me lo tengo stretto”

Il presidente Alberto Zangrillo del Genoa parla delle ambizioni di Mateo Retegui e delle similitudini con Osimhen.

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in vista della prossima partita di campionato durante un’intervista a Il Mattino. Durante l’intervista, Zangrillo è stato interrogato sul futuro di Mateo Retegui e su possibili trattative di scambio con l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

Zangrillo ha chiarito che non ha alcuna intenzione di scambiare Retegui con Osimhen. Ha sottolineato il suo affetto per il giovane talento argentino e ha espresso la sua convinzione che Retegui abbia tutte le qualità necessarie per raggiungere lo stesso livello di Osimhen in futuro.

“No, non scambieremo Mateo”, ha affermato Zangrillo. “Perché gli voglio tanto bene e perché ha tutte le caratteristiche per diventare come Osimhen. E questa sarebbe una grande cosa anche per la nostra Nazionale”.