Foto – Coutinho a Napoli, giro nel Golfo e incontro con Allan

Philippe Coutinho in vacanza a Napoli, le foto del campione brasiliano, che ha incontrato Allan, stanno facendo impazzire i social.

Foto e video di Coutinho a Napoli, per pura vacanza. Il calciatore del Barcellona, in prestito quest’anno al Bayern Monaco, è venuto nel capoluogo partenopeo per qualche giorno di tranquillità. Giro in motoscafo nel golfo di Napoli e tante foto e video pubblicate sui suoi canali social. Non sono mancati tantissimi tifosi che, pensando ad un’operazione fantamercato, hanno commentato la foto con Coutinho e Allan. I due brasiliani, infatti, si sono incontrati proprio a Napoli ed hanno anche scattato una foto con un tifoso.

Coutinho al momento deve tornare al Barcellona, ma è in attesa di capire dove dovrà giocare la prossima stagione. Le porte per lui al Barça sembrano essere chiuse, anche se proprio la squadra blaugrana è in un momento di estrema crisi societaria. Addirittura si vocifera di un addio di Messi a fine stagione. Insomma in tema di fantamercato gli spunti non mancano ed anche i tifosi del Napoli hanno provato a sognare pensando a Coutinho che veste la maglia azzurra. Restando sul tema calciomercato, quello reale, si registra una brusca frenata per Osimhen che a quanto pare ha rifiutato la piazza partenopea. A quanto pare il calciatore vuole la Premier League e tra le squadre interessate c’è il Liverpool, ex squadra proprio di Coutinho. Sul fronte attaccante si parla ancora di una cessione di Milik che oramai ha dato la sua parola alla Juventus. Il Napoli valuta il calciatore almeno 50 milioni di euro, ma i bianconeri non vogliono sborsare tutti quei soldi, per questo propongono Pellegrini come contropartita tecnica.