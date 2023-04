Fine del dominio Juve, Casillas: “Un bene per il calcio italiano”

L’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, si è soffermato sul calcio italiano lasciandosi andare ad un’osservazione sull’andamento attuale della Juventus.

In una recente intervista a DAZN, l’ex portiere del Real Madrid Iker Casillas ha parlato del campionato italiano, ammettendo che gli piaceva molto da giovane, ai tempi in cui la Serie A era considerata il miglior campionato al mondo. Ma allo stesso tempo Casillas ha fatto un’osservazione: ha notato che la stessa è diventata noiosa nel periodo in cui la Juventus ha vinto ripetutamente il titolo, ma ora il fatto che squadre come Napoli, Inter e Milan abbiano fermato il dominio della Juve è positivo per il calcio italiano: “La Serie A mi piaceva molto quando ero giovane, soprattutto quando era considerato il miglior campionato del mondo. Ci giocavano tutti i più grandi giocatori. La verità è che la Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po’ noioso, ma ora il fatto che il Napoli, così come Inter e Milan negli ultimi anni abbiano fermato il dominio della Juve è un bene per il calcio italiano”.

Casillas ha anche dichiarato di aver pensato di giocare in Serie A in passato, ma il suo massimo rispetto va sempre al Real Madrid, la squadra in cui ha trascorso gran parte della sua carriera: “Se ho mai pensato di giocare in serie A? A dir la verità sì, ho massimo rispetto per tutte le squadre ma il Real Madrid è il Real Madrid”.