Esterno sinistro: Napoli e Atalanta su Tsimikas, scontro di mercato

Napoli e Atalanta sull’esterno sinistro Tsimikas. Lo scontro di mercato tra partenopei e orobici viene riportato da Gazzetta dello Sport.

Le ultime notizie di calciomercato parlano di Napoli e Atalanta su Tsimikas, esterno sinistro dell’Olympiakos. Il valore di Kostantinos Tsimikas è di circa 10 milioni di euro, cifra che il Napoli sta pensando di spendere per colmare la lacuna sulla sinistra in difesa. Faouzi Ghoulam è ancora out e non si riesce a capire quando potrà rientrare a pieno regime. “In settimana ha provato con la squadra, ma non può ancora giocare” ha detto laconico Gennaro Gattuso in conferenza stampa sabato a Castel Volturno. In Napoli-Fiorentina sarà assente anche Mario Rui, l’altro esterno mancino di ruolo cosa che acuisce l’emergenza difesa. Gli azzurri vogliono correre ai ripari e sul mercato sfidano gli orobici per un esterno mancino basso di difesa. L’Atalanta sta pensando seriamente a Tsimikas e potrebbe affondare il colpo.

Napoli e Atalanta: sfida Tsimikas

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole qualche rinforzo sul mercato e come esterno sta pensando anche a Omar Elabdellaoui. Tsimikas resta un obiettivo di Napoli e Atalanta, l’esterno sinistro dell’Oympiacos si sta mettendo in mostra in questa stagione in Grecia. A 23 anni Kostantinos Tsimikas è un considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo, capace di giocare sia da esterno basso di difesa ma anche di avanzare a centrocampo in alcune circostanze. Il Napoli nelle settimane addietro aveva fatto passi avanti per Tsimakis, poi l’attenzione è passata sugli affari Diego Demme e Stanislav Lobotka. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri con gli agenti del greco ed il Napoli, ma il mercato della SSCN viaggia sempre a fari spenti e quindi possono sempre esserci delle sorprese. Intanto in uscita dal Napoli c’è sempre Amin Younes, calciatore che in Italia piace a Torino, Genoa e Parma.