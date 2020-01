Rinnovo Allan, il Napoli incontra gli agenti: ingaggio top per il brasiliano

Il rinnovo di Allan con il Napoli è ad un passo, incontro con gli agenti del brasiliano alla fine del mercato invernale. Ingaggio da 3 milioni di euro.

Ingaggio top per Allan che è pronto a rinnovare con il Napoli, l’incontro con gli agenti del centrocampista brasiliano è stato fissato per la fine del mercato invernale. Corriere dello Sport, fa sapere di una trattativa in dirittura d’arrivo tra il Napoli ed Allan che hanno deciso di allungare il proprio rapporto contrattuale. Attualmente Allan ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2023, ma per evitare problemi e tenersi stretto un punto cardine della squadra la SSCN vuole rinnovare già ora. Lo scorso gennaio ci furono le tentazioni del Psg che offriva al centrocampista brasiliano del Napoli circa 6 milioni di ingaggio. Aurelio De Laurentiis si oppose e da lì è cominciato il tira e molla per la permanenza di Allan in maglia azzurra.

Napoli, rinnovo Allan: tutte le cifre

In Napoli-Fiorentina sarà nuovamente uno dei fulcri del centrocampo di Gennaro Gattuso. Allan per il Napoli è diventato praticamente imprescindibile, il brasiliano lo ha capito ed ha superato l’amarezza del mancato trasferimento in Francia. Il Napoli è pronto al rinnovo di Allan, agli agenti ha proposto un prolungamento con un ingaggio di 3 milioni a scalare. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Andò male sul serio l’incontro nei pressi della prima con il Liverpool al San Paolo, un po’ meglio le successive telefonate e piuttosto bene il secondo faccia a faccia un attimo prima dell’esonero di Carletto. Tutto procede, insomma, viaggia spedito (si parla di un ritocco fino a 3 milioni a scalare)

Napoli e gli agenti di Allan ne parleranno di nuovo al termine del calciomercato invernale. Il brasiliano ora è concentrato solo su Fiorentina, Lazio e Juventus, sfida che diranno tantissimo sul futuro della stagione dei partenopei.